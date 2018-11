Münchner AfDler auf vorderem Listenplatz für Europawahl

Der Münchner Bernhard Zimniok ist bei einem AfD-Bundesparteitag auf Platz fünf der Liste der Kandidaten für die Europawahl gewählt worden. Der 65-Jährige habe am Samstag in Magdeburg im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit für den Platz geholt, teilte die AfD-Fraktionsvorsitzende im bayerischen Landtag, Katrin Ebner-Steiner, mit. Zimniok sei als Diplomat an verschiedenen deutschen Botschaften tätig gewesen. Zum Spitzenkandidaten bestimmt wurde Parteichef Jörg Meuthen. Die AfD wählt in Magdeburg bis Montag ihre Kandidaten für die Europawahl am 26. Mai 2019.

Europawahlversammlung AfD