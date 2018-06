Münchens Wahlkampf der Luxusprobleme

In weniger als zwei Monaten, am 16. März, sind die Bayern dazu aufgerufen, Gemeinde- und Stadträte, Landräte und Bürgermeister zu wählen. Mit am spannendsten wird es in der Landeshauptstadt München, wo ein Nachfolger für Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) zu bestimmen ist, der aus Altersgründen nicht mehr kandidieren darf.

Die CSU macht sich mit ihrem Spitzenkandidaten Josef Schmid erstmals seit vielen Jahren ernsthaft Hoffnung, der SPD den Chefsessel im Rathaus am Marienplatz zu entreißen. SPD-Kandidat Dieter Reiter ist zwar Wirtschaftsreferent der boomenden Millionenmetropole, vom Bekanntheitsgrad seines Förderers Ude aber ist er noch weit entfernt. Dennoch ist kein Hauen und Stechen unter den Spitzenkandidaten der Münchener Parteien entbrannt: Man kennt sich und man tut sich nur weh, wenn es nicht anders geht. So auch bei einem Treffen der Spitzenkandidaten im Münchner Presseclub.

Ein heißes Thema im Wahlkampf würde anderswo als Luxusproblem angesehen: München platzt wegen der vielen Zuzügler aus allen Nähten. Die Mietpreise steigen, Straßen und öffentliche Verkehrsmittel werden immer voller. Fachleute prophezeien der Stadt in den nächsten 15 Jahren einen Anstieg der Einwohnerzahl um 200000 bis 300000. „Wenn wir die alle mit Autos ausstatten, ist der Kollaps da“, warnt die grüne OB-Kandidatin Sabine Nallinger. „Die müssen wir gar nicht ausstatten, die kommen mit ihren Autos“, sagt dazu SPD-Mann Reiter. Auch FDP-Bewerber Michael Mattar stichelt gegen Grün und deren Skepsis gegen weitere Straßentunnels: Die „Umerziehung durch Verkehrschaos“ gehöre offenbar immer noch zu den Prinzipien der Grünen.

Alle gegen City-Maut

Dann wieder verblüfft die Grüne beim Thema City-Maut. Die brauche man in München nicht, meint Nallinger und setzt sich damit im Widerspruch zu ihrer Partei. Immer werde sie für die Grünen „in Geiselhaft“ genommen, beschwert sich Nallinger. Das Abkassieren von Autofahrern, die in die Innenstadt wollen, nach Londoner Vorbild, will keiner der Kandidaten. SPD-Mann Reiter hebt die „soziale Selektion“ hervor, FDP-Bewerber Mattar will keine „Kriegserklärung gegenüber dem Umland“, nur CSU-Mann Schmid will sie als „allerletztes Mittel zur Abwendung des Kollaps“ nicht für alle Zeiten ausschließen.

Unterschiede zwischen den Kandidaten sind auch beim zweiten zentralen Boom-Problem, nämlich Wohnen und Mieten, nur in Details erkennbar. Man ist sich einig, dass der wenige noch bestehende Baugrund in der Isarmetropole bebaut und anderswo verdichtet werden muss, aber behutsam. SPD-Bewerber Reiter, selbst Teil der Stadtverwaltung, muss einräumen, dass die kommunale Genehmigungsbürokratie schneller und konzentrierter arbeiten könnte. In Sachen sozialer Mietwohnungsbau punktet er gegenüber CSU-Herausforderer Schmid. Wenn die Lage auf dem Mietwohnungsmarkt angespannt sei, dann dürfe man nicht auch noch „Tausende von bezahlbaren Wohnungen“ verkaufen, ätzt Reiter mit Blick auf die Privatisierung der Wohnungsgesellschaft GBW mit Billigung des Freistaats Bayern. Die Münchener CSU habe jedenfalls keine Wohnung verkauft, grummelt Schmid und schlägt ein kommunales Wohngeld vor.

Werbung und Wiederaufbau

Nallinger will München „zur grünsten Metropole“ machen, Reiter kämpft, „damit München München bleibt“ und Schmid meint, dass die Stadt „ein neues Denken“ nötig habe. Nur FDP-Bewerber Michael Mattar gibt zu, dass seine Partei mit seiner OB-Kandidatur auch ein eigennütziges Ziel verfolgt: Nach dem Rausschmiss aus Bundes- und Landtag müsse jetzt die Partei „von unten wieder aufgebaut“ werden. Er spekuliert darauf, dass dafür die Stadt München mit ihren vielen Gutverdienern besonders geeignet sein könnte. (rm)