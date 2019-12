Münchens OB Reiter ist noch nie E-Tretroller gefahren

Tausende E-Tretroller stehen in München herum - doch Oberbürgermeister Dieter Reiter ist noch nie mit einem gefahren. Eine entsprechende Frage der „Bild“-Zeitung (Mittwoch) beantwortete der SPD-Politiker so: „Nein. Ich bin früher Motorrad gefahren. Das ist ein anderer Kick.“ Die Elektro-Flitzer seien Thema in jeder Bürgersprechstunde. „Ich bin sehr dafür, dass man die Zahl beschränkt“, meinte Reiter. Dies sei aber kompliziert. Neuen Anbietern könne die Verwaltung nicht verbieten, nach München zu kommen. An die Adresse von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagte Reiter: „Dazu braucht es eine gesetzliche Grundlage des Bundesverkehrsministeriums, und Herr Scheuer ist ja ein großer Freund dieser E-Scooter.“