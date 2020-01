Münchens Neuzugang Odriozola: „Will keine Zeit verlieren“

Bayern Münchens neuer Rechtsverteidiger Álvaro Odriozola hat sich mit großem Ehrgeiz vorgestellt und strebt einen Einsatz bereits an diesem Bundesliga-Wochenende an. „Ich bin ganz klar bereit“, sagte der 24 Jahre alte spanische Nationalspieler am Mittwoch. „Ich will keine Zeit verlieren, ich will loslegen.“ Der deutsche Fußball-Rekordmeister empfängt am Samstag (18.30 Uhr) den FC Schalke 04. „Ich denke schon an das Spiel gegen Schalke und würde gerne auflaufen“, sagte er.

Odriozola wurde bis zum Sommer von Real Madrid ausgeliehen. Bei den Spaniern hatte er zuletzt nur wenig Spielpraxis. „Er ist topfit, er hat eine gute Fitness. Das ist auch wichtig, weil er gleich von Anfang an für uns spielen kann, seine Fähigkeiten einbringen kann“, sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. „Da sehe ich überhaupt keine Probleme.“

