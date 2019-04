München will in DEL-Finale gegen Mannheim ausgleichen

Der EHC Red Bull München will heute (19.30 Uhr/Sport1 und Magenta Sport) in den Final-Playoffs um die deutsche Eishockey-Meisterschaft den Ausgleich schaffen. Die Adler Mannheim führen in der Serie nach den ersten drei Partien mit 2:1 nach Siegen. Gewinnt das beste Team der Vorrunde erneut in München, könnte das bereits eine Vorentscheidung sein. Der Verein mit vier Siegen wird Meister. Die Bayern um Trainer Don Jackson gewannen drei Jahre in Serie den Titel. Mannheim strebt mit Coach Pavel Gross die insgesamt achte deutsche Meisterschaft an.

