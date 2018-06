München mit den niedrigsten Renditen bei Gewerbeimmobilien

- Im bundesweiten Vergleich erzielen Investoren mit Gewerbeimmobilien in Bayern die geringsten Renditen. Nach einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Unternehmensberatung PriceWaterhouseCoopers (PwC) sind in München die Renditen mit 4,18 Prozent in keiner anderen deutschen Großstadt so niedrig wie in München. Dafür ist dort allerdings auch das Risiko geringer. Die höchsten Renditen sind demnach in Magdeburg (7,50 Prozent), Erfurt (6,75 Prozent) und Dresden (6,45 Prozent) zu erzielen - bei höherem Verlustrisiko.

Die Umfrage unter 250 Investoren soll die aktuelle Stimmung auf dem deutschen Markt für Büro- und Einzelhandelsimmobilien zeigen. Untersucht wurden unter anderem die sieben größten Städte sowie die 13 größten Regionalstädte (200.000 bis 600.000 Einwohner).