München hat die meisten öffentlichen Ladepunkte für E-Autos

In keiner deutschen Stadt gibt es so viele Stromtankstellen für Elektroautos wie in München. Dort sei die Zahl der Ladepunkte innerhalb eines Jahres um mehr als 50 Prozent auf inzwischen 1185 gestiegen, teilte der Energieverband BDEW mit. Bayern hat den Angaben zufolge im Ländervergleich auch insgesamt die größte Dichte an Stromtankstellen. Im Freistaat gebe es inzwischen 6353 öffentliche Ladepunkte. Vergangenes Jahr seien es noch 4052 gewesen. Deutschlandweit könnten Fahrer von E-Autos jetzt an 27 730 öffentlich zugänglichen Ladepunkten Strom zapfen.

Ein dichtes Ladenetz gilt als eine zentrale Herausforderung für einen Durchbruch für E-Autos auf dem Massenmarkt. Die große Koalition will deshalb mit dem Konjunkturpaket auch den Ausbau der Ladeinfrastruktur bundesweit vorantreiben. 2,5 Milliarden Euro sollen in den Ausbau des Ladenetzes, die Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich der Elektromobilität und die Batteriezellfertigung fließen. Bei den Stromtankstellen soll ein einheitliches Bezahlsystem kommen.

BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae begrüßte die Ankündigungen. Die Förderung der Elektromobilität komme zur rechten Zeit. Wichtig sei aber auch, den Ausbau der privaten Lademöglichkeiten voranzutreiben. „Wir dürfen hier nicht auf halber Strecke stehen bleiben“, sagte Andreae.