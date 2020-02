München bewirbt sich als Standort für Handball-EM 2024

München will Standort der Handball-EM 2024 der Männer in Deutschland werden. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, will sich die bayerische Landeshauptstadt als Spielort bewerben. Dies hat der Sportausschuss des Stadtrats vorbehaltlich der Zustimmung der Vollversammlung am 19. Februar beschlossen. „Mit den Spielen der Handball-EM wäre 2024 wirklich ein fantastisches Sportjahr für alle Münchnerinnen, Münchner und Gäste: Im Januar die Europameisterschaft im Handball, im Sommer dann die Europameisterschaft der Fußballer“, erklärte der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter.

München war bereits im Januar 2019 Austragungsort der Handball-WM der Männer in Deutschland und Dänemark. Die EM 2024 wird vom 12. bis zum 28. Januar ausgetragen.

