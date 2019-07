München bekommt 73 neue Straßenbahnen aus Serbien

Die Stadtwerke München kaufen bei Siemens 73 neue Straßenbahnen für gut 200 Millionen Euro. Sie sollen von 2021 an ausgeliefert werden, für mehr Pünktlichkeit und dichtere Takte sorgen und auch neue Strecken ermöglichen, sagte SWM-Geschäftsführer Ingo Wortmann am Donnerstag.

Der Fuhrpark der Stadtwerke umfasst derzeit 130 Trams. Ein Teil der aus den 1990er-Jahren stammenden Straßenbahnen soll nun schrittweise ausgemustert werden. Die neuen Avenio-Züge sind mit 218 Sitz- und Stehplätzen ein Drittel größer als die ältesten, und sie haben doppelt so viele Türen, was die Zeit an den Haltestellen verkürzt.

München war 2012 der erste Kunde für die Avenio-Trams von Siemens. Sie hätten sich gut bewährt, teilten die Stadtwerke mit. Die Vereinheitlichung der Flotte mache auch Wartung und Ersatzteilhaltung einfacher. Gebaut werden die Straßenbahnen in Kragjevac in Serbien.

Siemens-Datenblatt: Avenio München

Pressemitteilung