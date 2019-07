München: 155 000 Menschen feiern den Christopher Street Day

155 000 Menschen haben am Samstag bei der Politparade des Münchner Christopher Street Days (CSD) gefeiert. An der Parade, die das Abschlusswochenende der neuntägigen „PrideWeek“ einleitete, nahmen rund 15 000 Menschen teil. 140 000 Menschen sahen zu, wie die Polizei und ein Sprecher des CSD mitteilten. An der Parade von Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen machten knapp 60 Wagen von Firmen, Parteien und Vereinen mit. Witterungsbedingt habe man bei starkem Regen zwar weniger Zuschauer als im Vorjahr - der CSD sei laut Veranstalter allerdings dennoch ein „Riesenerfolg“.

Der CSD findet in diesem Jahr unter dem Motto „50 Jahre Stonewall“ statt und will an die Ausschreitungen in der New Yorker Christopher Street erinnern, die auf eine Polizeirazzia in einer Schwulenbar folgten und als Beginn der modernen LGBT-Bewegung gelten.

