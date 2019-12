Müller vor Tottenham-Spiel: Siegesserie als Signal an Liga

Der FC Bayern München will mit einem Heimerfolg in der Champions League gegen Tottenham Hotspur eine Siegesserie zum Abschluss des Jahres starten. Diese soll laut Thomas Müller auch ein Signal an die Titelkonkurrenten in der Fußball-Bundesliga sein. „Wenn wir es schaffen, die vier Spiele bis zur Winterpause zu gewinnen, dann wissen die Gegner, dass wir kommen. Dann weiß die Bundesliga schon, dass mit uns zu rechnen ist, auch wenn wir Rückstand haben“, sagte der Ex-Nationalspieler am Dienstag in der Münchner Arena.

Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Bayer Leverkusen und Tabellenführer Borussia Mönchengladbach liegt der Rekordmeister nur auf Platz sieben. Bei einem Erfolg am Mittwoch (21.00 Uhr) gegen Tottenham wären die Bayern die erste deutsche Mannschaft, die in der Champions League alle sechs Gruppenspiele gewonnen hätte. Die Bayern stehen mit 15 Punkten bereits als Sieger in Gruppe B fest. Auch Tottenham ist als Zweiter bereits für das Achtelfinale qualifiziert.

