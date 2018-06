Müller: 70 Prozent der Asylbewerber werden anerkannt

- Die bayerische Staatsregierung rechnet damit, dass etwa 70 Prozent der Flüchtlinge im Freistaat Asyl bekommen. Das sagte Sozialministerin Emilia Müller (CSU) am Donnerstag im Landtag. Derzeit sind in Bayern etwa 155 000 Asylbewerber untergebracht. Das bedeutet nach Ministeriumsangaben aber nicht, dass 70 Prozent dieser Menschen in Bayern bleiben könnten, da darunter viele abgelehnte Asylbewerber sind, die Deutschland wieder verlassen sollen.

Erneut gab es heftigen Streit um das geplante Integrationsgesetz der Staatsregierung. SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher kritisierte den Entwurf als „Abschottungsgesetz“. Der Begriff einer „bayerischen Leitkultur“, der sich die Flüchtlinge verpflichten sollen, sei viel zu unscharf. „Was soll das denn bedeuten“, fragte Rinderspacher.

Die Antwort der CSU: Leitkultur sei „das, was wir hier leben“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Josef Zellmeier. Auch die CSU wolle Integration fördern. Aber eben auch Sanktionen, wenn sich Flüchtlinge der Integration verweigerten. „Der Freistaat wird nicht weiter Dolmetscher bezahlen, wenn sich jemand Deutschkursen verweigert“, kündigte Zellmeier an.

Im Februar hatte das Kabinett den Entwurf für das Gesetz beschlossen. Noch vor der Sommerpause soll es der Landtag verabschieden.