Männliche Leiche in Würzburg aus dem Main geborgen

In Würzburg ist ein Mann tot aus dem Main geborgen worden. Die Leiche trieb etwa auf der Höhe der Brücke der deutschen Einheit, als Zeugen sie am Sonntagnachmittag entdeckten, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann nicht durch eine Straftat oder ein Unglück im Zusammenhang mit dem Kiliani-Volksfest, das derzeit in Würzburg ist, gestorben. Die Kriminalpolizei wolle nun prüfen, ob der Mann als vermisst gilt. Während des Einsatzes war der Main für die Schifffahrt gesperrt.

Pressemitteilung der Polizei