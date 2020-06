Männer rasen mit 125 Stundenkilometern durch München

Mit rund 125 Stundenkilometern sind vier junge Männer bei einem illegalen Rennen durch München gerast. Sie seien mit zwei Motorrädern und zwei Autos auf der Landshuter Allee unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Erlaubt sind dort 60 Kilometer pro Stunde. Eine Streife hielt die Fahrer im Alter zwischen 23 und 30 Jahren in der Nacht auf Samstag an und beschlagnahmte ihre Führerscheine und Fahrzeuge. Auf die Männer wartet nun ein Strafverfahren.