Zwei junge Männer haben in Mühldorf am Inn eine Angestellte eines Tabakladens mit Messer und Pistole bedroht. Die Frau flüchtete am Donnerstag vom Tatort und brachte sich in Sicherheit, wie die Polizei mitteilte. Die Täter entwendeten einige Stangen Zigaretten und machten sich dann mit ihrer Beute davon. Bargeld sollen sie nach ersten Erkenntnissen der Polizei eher nicht erbeutet haben. Eine Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos.