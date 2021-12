Luisenburg-Festspiele planen „Sister Act“

Bei den Luisenburg-Festspielen im oberfränkischen Wunsiedel laufen die Planungen für die kommende Spielzeit. Mit dem Musical „Sister Act“ decke man „den Sektor Unterhaltung perfekt ab“, sagte Intendantin Birgit Simmler. Die Hauptrolle in dem Stück werde Zodwa Selele spielen - sie stamme nicht nur aus Kirchenlamitz in der Nähe von Wunsiedel. Sie sei zudem von Whoopi Goldberg, der Hauptdarstellerin des „Sister Act“-Films, für die Musical-Fassung ausgewählt worden, um die Hauptfigur Deloris zu verkörpern.

Gerade nach einem weiteren Pandemiewinter könne sich das Publikum auf ein vielfältiges Programm freuen, sagte Simmler: „Das eigene Sofa haben die Leute dann lange genug gesehen.“ Am Freitag begann der Vorverkauf für die Festivaltickets. Insgesamt gibt es im Sommer fünf Eigenproduktionen, dazu noch Gastspiele und Konzerte. Die Festspiele sollen am 10. Juni beginnen und enden am 30. August.

Zum Programm gehören noch Shakespeares Spätwerk „Der Sturm“, das Theaterstück „Amadeus“ sowie zwei komplett neue Werke: Das Familienstück „Trolle unter uns“ ist eine Uraufführung, geschrieben von den beiden Norwegern Øystein Wiik und Gisle Kverndokk. „Zeitelmoos“ wird ebenfalls zu allererst auf der Luisenburg gezeigt. Das Musical entführe in die Sagenwelt des Fichtelgebirges, es nehme die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine „imaginäre Reise in unbekannte Welten“, sagte Simmler.

In das den Angaben zufolge älteste Freilichttheater Deutschlands kommen im Sommer jährlich - ohne Pandemie-Einschränkungen - mehr als 100 000 Zuschauer.

