Luft aus Autoreifen in Berlin gelassen: „Fuck SUV“ - Zettel

In der Nacht zu Donnerstag ist aus zahlreichen Autoreifen in Berlin die Luft rausgelassen worden. An mehreren Fahrzeuge in Prenzlauer Berg und Mitte seien zudem Zettel mit „umweltpolitischem Bezug“ angebracht worden sein, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte. Unter anderem stand auf den Zetteln „Fuck SUV“ und „Verkehrswende jetzt!“. In einzelnen Straßen seien vor allem SUVs und große Autos betroffen gewesen. In allen Fällen ermittelt der Staatsschutz. Wie viele Autos genau betroffen waren, war zunächst unklar.

Pressemitteilungen Polizei Berlin

© dpa-infocom, dpa:220210-99-65334/2