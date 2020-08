Lücke bei Corona-Hilfen geschlossen

Mit der Genehmigung des „Bayern-Fonds“ durch die EU-Kommission hat Bayern eine Lücke bei den Hilfsmaßnahmen für Betriebe, die durch die Corona-Pandemie in ihrer Existenz gefährdet sind, geschlossen. Ab sofort können mittelgroße Unternehmen mit 50 bis 250 Beschäftigten beim Wirtschaftsministerium Anträge stellen, sagte Ressortchef Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Freitag in München. Der „Bayern-Fonds“ ist mit insgesamt 46 Milliarden Euro ausgestattet.

Das stattliche Volumen gliedert sich in 20 Milliarden Euro für Rekapitalisierungsmaßnahmen und 26 Milliarden Euro für Garantien (Bürgschaften). Es sei keineswegs das Ziel, diese vom Landtag bereits genehmigten Beträge, für die sich der Staat neu verschulden muss, auszuschöpfen, betonte Finanzminister Albert Füracker (CSU). Auch seien alle Hilfen aus dem „Bayern-Fonds“ keine Zuschüsse, sondern müssten zurückerstattet werden. „Der Staat wird den Firmen nichts schenken“, sagte Füracker. Der Freistaat müsse für die übernommenen Risiken zudem „hinreichend vergütet werden“, betonte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager anlässlich der am Donnerstag erteilten Genehmigung.

Hilfen aus dem „Bayern-Fonds“ seien „die letzte Maßnahme, wenn alles andere nicht greift“, sagte Wirtschaftsminister Aiwanger. Das Förderinstrument sei interessant, kompliziert und exklusiv. Er rechne gleichwohl mit Hunderten von Anträgen von Firmen in den nächsten Wochen. „Scheuen Sie sich nicht, sich bei uns zu melden“, ermunterte Aiwanger die Unternehmer zur Antragstellung. Als Hauptadressaten sieht der Wirtschaftsminister Betriebe der Automobil- und Hightech-Wirtschaft, des Maschinenbaus sowie Start-ups. Es könne aber auch sein, dass zum Beispiel ein großes Hotel vorstellig wird.

Primär dürften die Unternehmen aus der Exportbranche stammen, da diese besonders unter der aktuellen Situation leide, betonte Aiwanger. „Einige Handvoll Unternehmen haben bereits informell angefragt.“ Trotz umfangreicher Prüfungen der Anträge müsse aber allen klar sein, dass es immer ein Restrisiko gebe und Steuergelder auch in den Sand gesetzt werden könnten. Die Unternehmen würden das Geld des Freistaates aber auch nicht kostenlos bekommen, sondern müssten auch Gebühren zahlen, ferner seien die Hilfen zeitlich befristet. Nach spätestens fünf bis sechs Jahren müssten die Unternehmen wieder in den freien Markt entlassen werden.

Die Hürden für Unternehmen, über den „Bayern-Fonds“ an Eigenkapitalhilfen oder Bürgschaften zu kommen, sind nicht gerade niedrig. Eine der Voraussetzungen ist, dass der Betrieb nicht schon vor der Corona-Krise in wirtschaftlichen Schwierigkeiten war. Die Staatshilfe darf ein Unternehmen auch nicht besser stellen, als er ohne die Corona-Pandemie dagestanden wäre und somit den Wettbewerb verzerren. Die Prognosen müssen ergeben, dass die Firma bald wieder auf eigenen Beinen stehen kann.

Außerdem müssen die Produkte für die Wirtschaftsstruktur Bayerns von Bedeutung sein. „Wir geben kein Geld aus für Dinge, die Spaß machen oder wo jemand etwas konsumieren kann“, sagte Finanzminister Füracker. Zweck ist, keine Wirtschaftszweige zu verlieren, die für den Standort Bayern nach der Krise von struktureller Bedeutung sind. Eine eigens zum „Bayern-Fonds“ beim Landtag eingesetzte Kontrollkommission muss die einzelnen Maßnahmen abschließend noch billigen.

Die staatlichen Hilfen sollen verhindern, dass zukunftsfähige und systemrelevante mittlere Unternehmen wegen Insolvenz verschwinden oder an ausländische Investoren verkauft werden. Auch bei der zeitweisen staatlichen Beteiligung an Unternehmen im Zuge einer Rekapitalisierung müssten die Inhaber nicht befürchten, „vom Staat übernommen“ zu werden, betonte Füracker. Allerdings müssen sich die Firmen in dem Fall der stillen Staatsbeteiligung als „ultima ratio“ gefallen lassen, von Wirtschaftsprüfern, die der Freistaat extern engagiert, intensiv durchleuchtet zu werden. In ihrem Kontrollgremium würden sich dann auch staatliche Vertreter wiederfinden, um sicherzustellen, dass kein Steuergeld durch Missmanagement verloren gehe, sagte Aiwanger.

Trotz aller Hürden und Vorsichtsmaßnahmen rechnet Aiwanger damit, dass der eine oder andere Euro aus dem 46-Milliarden-Fonds auf Nimmerwiedersehen verloren geht. Es werde Fälle geben, wo man trotz aller Prüfungen und Vorsichtsmaßnahmen „Steuergeld in den Sand setzt“, bereitete Aiwanger vor: „Dieses Restrisiko müssen wir eingehen.“

Die auf der Grundlage des „Befristeten Rahmens für staatliche Beihilfen“ der EU genehmigte Regelung ergänzt den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) des Bundes, für den die Kommission am 8. Juli 2020 grünes Licht gegeben hatte. Der WSF ist für größere Betriebe ab 250 Beschäftigte vorgesehen.