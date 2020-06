Ludwigsburg zuversichtlich vor Basketball-Finale

Die MHP Riesen Ludwigsburg wollen sich auch durch ein mögliches Duell mit dem bislang überragenden Alba Berlin in den Endspielen um die deutsche Basketball-Meisterschaft nicht schrecken lassen. „Es sind zwei Spiele, es ist ein Finale - da ist alles möglich“, sagte Vorstandsmitglied Markus Buchmann der Deutschen Presse-Agentur nach dem ersten Einzug der Ludwigsburger in den Playoff-Showdown der Bundesliga überhaupt. „Dass Alba die stärkeren Einzelspieler hat, darüber braucht man nicht diskutieren. Aber es ist ein Mannschaftssport und unsere Mannschaft hat im Turnierverlauf gezeigt, zu was sie fähig ist. Wir freuen uns auf dieses Festival.“

Das Überraschungsteam von Trainer John Patrick setzte sich am Dienstagabend beim Meisterturnier in München im Halbfinal-Rückspiel mit 94:85 (42:46) gegen ratiopharm Ulm durch. Damit haben die Ludwigsburger die Chance auf ihren Premieren-Titelgewinn. „Es war ein Teamerfolg. Jeder hat stark gespielt, ich bin auf stolz auf alle“, sagte der erneut überragende Marcos Knight bei Magentasport. Der 30 Jahre alte US-Profi war mit 26 Punkten, 13 Rebounds und drei Assists wieder einmal überragender Spieler seines Teams.

In die Endspiele am Freitag und Sonntag dürfte Ludwigsburg als Außenseiter gehen. Alba Berlin besitzt vor seinem zweiten Halbfinale gegen die EWE Baskets Oldenburg heute Abend ein 29-Punkte-Polster aus dem Hinspiel und ist Topfavorit auf seine neunte Meisterschaft. „Es ist schwierig, sie haben so viele Waffen, bestimmt zehn Leute, die 20 Punkte machen können“, sagte Ludwigsburgs Trainer John Patrick über den Hauptstadtclub. „Wir müssen einen tollen Gameplan haben und alle müssen performen, wenn wir gegen Alba gewinnen wollen.“

