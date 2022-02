Lotto-Gewinn von 17 Millionen Euro geht nach Bayern

Ein Lotto-Gewinn von rund 17 Millionen Euro geht nach Bayern. Ob es sich dabei um einen Spieler oder eine Gemeinschaft handelt, konnte ein Sprecher von Lotto Bayern am Montag zunächst nicht sagen. Mit sechs Richtigen und der Superzahl knackte der Gewinner aus dem Freistaat bei dem Spiel „6 aus 49“ am Samstag den Jackpot. Jeweils mehr als 450.000 Euro gingen an sechs Gewinner aus Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die sechs Zahlen richtig getippt hatten.

