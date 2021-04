Lokführer droht Strafe wegen entgleister Güterwaggons

In der Gemeinde Hergensweiler hat es in der vergangenen Woche Wirbel gegeben, weil im Riegersbach erneut Verunreinigungen festgestellt worden sind. Dieses Mal wurden sogar tote Fische gefunden.

Das Problem wurde an das Wasserwirtschaftsamt, an das Landratsamt und an die Polizeiinspektion in Lindenberg übermittelt.

Mögliche Ursache: Baustellenabwasser.Bürgermeister Wolfgang Strohmaier sagt, dass die Gemeinde auch eng mit der Seemeisterstelle des Landkreises zusammenarbeite.