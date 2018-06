Lokführerstreik nutzt Fernbussen und Autovermietern

- Wegen des Streiks der Lokführergewerkschaft GDL haben viele Reisende auch in Bayern Zugausfälle und Verspätungen hinnehmen müssen. Am Dienstagmorgen um 2.00 Uhr legten die Lokführer bundesweit im Nah- und Fernverkehr die Arbeit nieder. Fernbusse und Mietwagenunternehmen profitierten davon. Das große Chaos an den Bahnhöfen blieb aus, weil sich die meisten Reisenden zuvor informiert und umgeplant hatten.

Die Auswirkungen des Streiks im Güterverkehr, der bereits seit Montagnachmittag ruht, lassen sich in Bayern noch nicht genau abschätzen. In ihrem bislang längsten Ausstand wollen die Lokführer noch bis Sonntag streiken. Es ist der achte Streik in dem seit zehn Monaten schwelenden Tarifkonflikt.

Die Bahn fuhr nach einem Ersatzfahrplan. „Der funktioniert zu 100 Prozent“, sagte ein Sprecher in München. Rund die Hälfte der Regionalzüge fahre trotz Streiks. Im Fernverkehr fielen zwei Drittel der Verbindungen aus. In München stand ein Hotelzug bereit, den in der Nacht zum Dienstag 35 Reisende nutzten.

Am Münchner Hauptbahnhof protestierte ein Pendler mit einem selbst gebastelten Schild gegen den Streik. „Es kotzt mich einfach an, deshalb stehe ich hier“, sagte der Augsburger. Auf seinem Schild war zu lesen: „Machtkampf auf unserem Rücken? Nein!“ und auf der Rückseite: „Liebe GDL, fahrerlose Züge sind Stand der Technik“.

Auf den Straßen machte sich der Streik nur wenig bemerkbar. „Das war in der Früh ganz normaler Stoßverkehr“, sagte ein Mitarbeiter des Verkehrslagezentrums in Rosenheim. Der ADAC empfahl, Mitfahrzentralen und Fernbusse zu nutzen und wenn möglich nicht zu den Stoßzeiten ins Auto zu steigen.

Fernbusse waren sehr gefragt. Bei Flixbus in München berichtete eine Sprecherin von mehr als doppel so vielen Buchungen wie an Tagen ohne Streik. Großen Andrang gebe es auf klassischen Pendlerstrecken, etwa von Augsburg nach München. Das Unternehmen setze zusätzliche Busse ein, um die hohe Nachfrage zu bedienen. Tickets seien noch zu bekommen, allerdings nicht mehr zu den Sparpreisen.

Auch die Anbieter von Mietwagen machten ein gutes Geschäft. An den Bahnhöfen in München und Nürnberg war kaum noch ein Auto zu bekommen. „Reservierungen haben deutlich zugenommen“, sagte ein Sprecher von Sixt. Andere Anbieter schlossen aufgrund des Ansturms ihre Buchungsportale im Internet.

Die Wirtschaft rechnet wegen des Streiks im Güterverkehr bundesweit mit Schäden im dreistelligen Millionenbereich. BMW kündigte an, Teile der Transporte auf die Straße zu verlagern. In den bayerischen Donauhäfen kann es nach Angaben einer Sprecherin zu Verzögerungen beim Verladen an Terminals kommen, an denen Güter von der Straße auf die Schiene verladen werden.

Die GDL hatte am Donnerstag das neue Tarifangebot der Bahn zurückgewiesen und einen langen Arbeitskampf für eine Woche angekündigt. Die Bahn hatte angeboten, die Löhne sollten vom 1. Juli an in zwei Stufen um insgesamt 4,7 Prozent steigen. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten fünf Prozent mehr Geld und eine Stunde weniger Arbeitszeit pro Woche. Ein Knackpunkt für die GDL ist die Einstufung der Rangierlokführer im Tarifgefüge der Bahn.

