Lokführerstreik geht weiter: Pendler müssen umplanen

- Bahnreisende müssen sich am Mittwoch in Bayern erneut auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Lokführergewerkschaft GDL setzt ihren Streik fort, um den Druck in den Tarifverhandlungen mit der Bahn zu erhöhen. Die Bahn hat einen Ersatzfahrplan eingerichtet, nach dem etwa jeder zweite Regionalzug und jeder dritte Fernzug fahren soll.

Das Unternehmen empfiehlt Reisenden, sich vor der Fahrt im Internet zu informieren, da es zu kurzfristigen Änderungen kommen könne. Für gestrandete Fahrgäste steht am Münchner Hauptbahnhof ein Hotelzug bereit.

Der Ausstand der Lokführer soll noch bis Sonntag dauern. Es wäre der längste Streik bei der Deutschen Bahn seit der Gründung des Unternehmens 1994.

