Lokführer verlangt nach Suizidversuch Schmerzensgeld

Die Landesgartenschau wird zwischen 2026 und 2030 nicht in Tuttlingen stattfinden. Das hat die grün-schwarze Landesregierung am Dienstag in Stuttgart bekanntgegeben. Eine Förderung in Höhe von fünf Millionen Euro ist somit vom Tisch. Den Zuschlag erhielten Ellwangen, Rottweil und Ulm. Insgesamt hatten sich landesweit 14 Städte für eine große oder kleine Landesgartenschau beworben. Eine erneute Bewerbung für die Jahre nach 2030 ist ab 2019 möglich.