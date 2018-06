Lokaljournalismus im Wandel: Forum diskutiert neue Wege

Ihrem Trainer Klaus Schmähl haben die Eglofser ein schönes Geschenk zum 60. Geburtstag gemacht. Der SV Eglofs entschied am Dienstagabend das Relegationsduell der A-Ligisten gegen den SV Vogt verdient mit 5:2 (4:2) für sich und spielt am Samstag – wieder in Haslach – gegen den TSV Tettnang um einen Platz in der Fußball-Bezirksliga. Die Eglofser nutzten vor 800 Zuschauern vor allem in der ersten Hälfte die großen Löcher in der Vogter Abwehr konsequent.