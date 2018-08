Lok kracht beim Rangieren durch Schallschutzwand

Beim Rangieren eines 100 Meter langen Güterzuges am Freilassinger Bahnhof ist eine Lok entgleist und durch eine Schallschutzwand gekracht. Das schwere Gefährt sei ungebremst auf einen Prellbock aufgefahren, habe ihn mitgerissen und sei dann durch die Wand gebrochen, teilte die Bundespolizei am Montag in Freilassing mit. Verletzt wurde bei dem Vorfall vom Freitag niemand. Ein Spezialfahrzeug musste die Lok wieder auf die Schienen hieven. Das Nachbargleis war bis in die Abendstunden gesperrt. Das Rangiergleis kann erst freigegeben werden, wenn der Prellbock repariert ist. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Der Sachschaden wird auf rund 150 000 Euro geschätzt.

Bundespolizeiinspektion Freilassing