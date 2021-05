„Löwen“ mit Remis in Wiesbaden

Der TSV 1860 München hat im Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga einen Big Point verpasst, sich aber mit einem Remis zufrieden gezeigt. Die „Löwen“ trennten sich am Samstag auswärts 1:1 (0:1) vom SV Wehen Wiesbaden. Nach dem Rückstand durch Johannes Wurtz (29. Minute) kamen die Münchner dank Phillipp Steinhart (80.) noch zum Ausgleich.

„Wir sind stark zurückgekommen nach dem 0:1-Rückstand“, sagte der 1860-Torschütze. „Wir können mit dem Punkt gut leben.“ Damit sind die Sechziger seit zehn Spielen unbesiegt. „Wir sind mit dem Punkt zufrieden“, sagte auch Trainer Michael Köllner bei MagentaSport.

Zumal die Konkurrenz weitestgehend mitspielte. Die zweitplatzierten Rostocker kamen nicht über ein 0:0 gegen den FSV Zwickau hinaus, auch „Löwen“-Verfolger FC Ingolstadt spielte nur 0:0 zu Hause gegen den 1. FC Saarbrücken. „Man sieht auch auf den anderen Plätzen, dass Druck auf dem Kessel ist“, sagte Trainer Tomas Oral. „Wir haben es immer noch selbst in der Hand.“

Die SG Dynamo Dresden machte dagegen einen großen Schritt Richtung Aufstieg. Die Mannschaft von Neu-Trainer Alexander Schmidt setzte sich am Samstag im Heimspiel gegen Viktoria Köln mit 2:0 (2:0) durch und profitierte zudem von Punktverlusten der Konkurrenz. Heinz Mörschel brachte die Dresdner in der 10. Minute in Führung, der ehemalige österreichische Nationalstürmer Philipp Hosiner machte noch vor der Pause per Foulelfmeter den Endstand perfekt (31.).

Mit 69 Punkten führen die Sachsen die Tabelle nach 36 Spieltagen an, gefolgt von Hansa Rostock (67), 1860 München (65) und dem FC Ingolstadt (65).

Am unteren Ende der Tabelle konnte der abstiegsgefährdete 1. FC Kaiserslautern einen wichtigen Sieg feiern. Die Pfälzer bezwangen den KFC Uerdingen mit 4:1 (3:1) und vergrößerten den Vorsprung auf die auf Abstiegsplatz 17 rangierenden Krefelder auf vier Zähler. Der bereits gerettete 1. FC Magdeburg gewann gegen den MSV Duisburg mit 3:2 (2:0).

