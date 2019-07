Loesing verlässt Basketball-Bundesligisten Würzburg

Der Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg trennt sich von Aufbauspieler Brad Loesing. Wie die Unterfranken am Freitag mitteilten, wurde der Vertrag des 29-jährigen Amerikaners in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Loesing war 2018 von Oldenburg nach Würzburg gekommen und bestritt seither 32 Bundesligapartien. „Nach der Verpflichtung von Joshua Obiesie im Dezember war Brad mit seiner Rolle im Team nicht mehr wirklich zufrieden“, erklärte Geschäftsführer Steffen Liebler. „Daran würde sich in der kommenden Saison nicht viel ändern, weil wir Joshua weiter entwickeln wollen.“

