Lockdown: Schüler gefrustet, Lernplattform stürzt ab

Bayern geht in den harten Lockdown, und die Lernplattform Mebis für Bayerns Schüler in die Knie: Zum Start der verschärften Beschränkungen des öffentlichen Lebens am Mittwoch gab es im Freistaat prompt wieder Probleme beim Distanzunterricht. Sämtliche Schulen sind nun vorerst ebenso geschlossen wie weite Teile des Einzelhandels, Friseure oder Kosmetikstudios. Zugleich gelten strikte Ausgangsbeschränkungen für die Bevölkerung. So soll die Verbreitung des grassierenden Corona-Virus gestoppt und das Gesundheitssystem funktionsfähig erhalten werden.

Auch Krippen, Kitas und Schulen sind nun grundsätzlich dicht, wobei es eine großzügige Notbetreuungsregel gibt. Die meisten der 1,65 Millionen Schülerinnen und Schüler in Bayern büffeln dennoch nun zu Hause - und durften sich gleich am ersten Tag des Lockdowns mal wieder über die Lernplattform Mebis ärgern.

Über das staatliche digitale Angebot sollen die Schüler eigentlich Lerninhalte abrufen. Doch am Mittwochmorgen kam es zu langen Wartezeiten beim Einloggen, andere Nutzer flogen kurzerhand wieder aus dem System raus. In den sozialen Netzwerken teilten viele ihren Frust, aber auch Hohn und Spott.

Mebis geht zu Stoßzeiten bereits seit den ersten coronabedingten Schulschließungen im Frühjahr in die Knie. „Leider zeigt sich seit letzter Woche unter erhöhter Last: Alle umgesetzten Maßnahmen zeigen bislang nicht die Wirkung, die ich mir wünsche“, räumte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) ein. „Das ist für mich nicht akzeptabel.“ Piazolo steht wegen seines Corona-Krisenmanagements und der oft als ungeschickt empfundenen Kommunikation sowieso schon in der Kritik. Er versprach eine Lösung für die Zeit nach den Weihnachtsferien.

Piazolo und sein Team müssen in den Ferien also nachsitzen, denn auch für die Staatskanzlei ist das wiederkehrende Debakel inakzeptabel. „Die erneuten Störungen bei Mebis sind unverständlich und ärgerlich. Wir haben den klaren Auftrag an das Kultusministerium erteilt, die Probleme umgehend zu beheben“, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU). „Nach den Ferien muss der Distanzunterricht reibungslos stattfinden können, wenn es notwendig ist.“

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte Lehrer, Schüler und Eltern zuvor auf einen längeren Ausnahmezustand eingestimmt. Er gehe davon aus, dass es wegen Corona auch nach dem 10. Januar noch Wechselunterricht geben werde, sagte er.

Die aktuelle Corona-Verordnung gilt ebenfalls bis zum 10. Januar. Sie könnte jedoch verlängert werden, wenn die Zahl der Infizierten nicht signifikant sinkt. 50 Ansteckungen innerhalb einer Woche auf 100 000 Einwohner gelten als Richtwert, ab dem die Gesundheitsämter wieder in der Lage sind, Kontakte nachzuverfolgen. In Bayern liegt dieser sogenannte Inzidenzwert derzeit bei mehr als 200. Das Gesundheitssystem ächzt bereits unter den vielen Covid-19-Patienten in den Kliniken.

Deshalb sind neben den Schulen und Kitas auch Zoos, Restaurants, Einzelhandel, Fitnessstudios und Vereinssporthallen erstmal dicht. Öffnen dürfen lediglich Händler mit Waren des täglichen Bedarfs wie Lebensmittelläden, Getränkemärkte, Reformhäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, aber auch Tankstellen, Kfz-Werkstätten oder Reinigungen. Auf Wochenmärkten dürfen nur Lebensmittel verkauft werden. Der Einzelhandelsverband Bayern zeigte sich enttäuscht, dass die Läden ihren Kunden keinen Abholservice anbieten dürfen.

Wer keinen triftigen Grund wie einen Arztbesuch, Einkaufen oder Arbeiten vorweisen kann, darf tagsüber nur noch zum Luftschnappen oder für den Besuch eines anderen Hausstandes die eigene Wohnung verlassen. Zwischen 21.00 Uhr abends und 05.00 Uhr morgens ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum aus noch weniger Gründen erlaubt. Zu ihnen gehören lang geplante Zug- und Flugreisen, wie das Gesundheitsministerium klarstellte. Der Flughafen München etwa erwartet in der verlängerten Ferienzeit rund 200 000 Passagiere, bei 15 000 Starts und Landungen.

Auch soziale Kontakte sind reglementiert: Es dürfen sich höchstens zwei Hausstände mit insgesamt nicht mehr als fünf Personen treffen, Kinder unter 14 Jahre nicht eingerechnet. Eine Ausnahme gibt es vom 24. bis zum 26. Dezember: Im engsten Familienkreis - nicht im Freundeskreis - darf die Runde etwas größer ausfallen. Dann dürfen zum eigenen Hausstand vier weitere Erwachsene zuzüglich deren Kinder bis 14 hinzukommen, gleichgültig aus wie vielen Hausständen diese vier Personen kommen. Bei Verstößen winken saftige Bußgelder.

Im Zuge der weltweiten Corona-Pandemie traten am 21. März schon einmal weitreichende Ausgangsbeschränkungen in Bayern in Kraft. Nach einer Entspannung im Sommer stiegen die Zahlen der Infizierten im Herbst wieder stark an, bevor am 2. November ein Teil-Lockdown im Freistaat begann.

Doch die Maßnahmen reichten nicht aus, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit registrierte am Mittwoch 268 117 Infizierte in Bayern, knapp 4600 mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle stieg um 155 auf 5173. Am schlimmsten ist die Lage weiterhin im Landkreis Regen mit rund 622 Infizierten je 100 000 Einwohner in sieben Tagen.

Viele Hoffnungen ruhen daher auf den Impfungen, die bald zur Verfügung stehen sollen. In Bayern gibt es nach bisherigem Stand 102 Impfzentren. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums könnten dort täglich mehr als 30 000 Menschen geimpft werden. In Würzburg etwa haben bereits die ersten Testläufe begonnen, um die Abläufe im Zentrum aufeinander einzuspielen.

