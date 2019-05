Lob von der Kanzlerin: Fraunhofer feiert 70.

Festakt mit Kanzlerin: Mit einer Rede von Angela Merkel (CDU) will die Fraunhofer-Gesellschaft heute in München ihr 70-jähriges Bestehen feiern. Zu der Veranstaltung in den Eisbach-Studios werden rund 700 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erwartet. Weitere Redner sind Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Reimund Neugebauer, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft.

Im Rahmen der Veranstaltung sollen auch mehrere Forschungspreise verliehen werden: Der mit 50 000 Euro dotierte Preis „Technik für den Menschen“ wird dabei für Forschungs- und Entwicklungsleistungen verliehen, die maßgeblich dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und die Leistungsfähigkeit im täglichen Leben und bis ins Alter zu erhalten.

Darüber hinaus werden, ebenfalls mit je 50 000 Euro dotiert, vier „Joseph-von-Fraunhofer-Preise“ vergeben. Diese Auszeichnungen verleiht die Gesellschaft Mitarbeitern für herausragende wissenschaftliche Leistungen „mit Systemrelevanz und dem direkten Potenzial, entscheidend zur Lösung gesamtgesellschaftlicher Herausforderungen und zur Zukunftssicherung des Wirtschaftsstandorts Deutschland beizutragen“.