Lob und Rat von Nagelsmann: Wanner löst Musiala ab

Die vielen Corona-Ausfälle beim FC Bayern München haben Teenager Paul Wanner dazu verholfen, Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala als jüngster Bundesligaspieler beim Rekordmeister abzulösen. Mittelfeldspieler Wanner wurde beim 1:2 am Freitagabend gegen Borussia Mönchengladbach in der 75. Minute eingewechselt. Mit 16 Jahren und 15 Tagen ist er deutlich jünger als der inzwischen 18-jährige Musiala bei seinem Liga-Debüt mit 17 Jahren und 115 Tagen. In der Bundesliga-Historie war einzig Dortmunds Angreifer-Talent Youssoufa Moukoko (16 Jahre, 1 Tag) beim Debüt jünger als Wanner.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann prophezeite Wanner nach dessen Premieren-Kurzeinsatz die Chance auf eine große Profi-Karriere. „Paul muss klar bleiben im Kopf, dann stehen ihm Tür und Tor offen. Er ist ein unfassbares Talent, sehr schnell, sehr ballsicher, mutig“, sagte Nagelsmann über den Linksfuß. „Er ist ein herausragender Spieler“, bemerkte Nagelsmann in der Pressekonferenz nach dem Spiel und tippte mit dem Zeigefinger an seine Stirn: „Aber hier oben wird es entschieden, wo es hingeht.“ Wanner war im Sommer 2018 vom FV Ravensburg zum Nachwuchs des FC Bayern gewechselt.

© dpa-infocom, dpa:220108-99-632896/2

