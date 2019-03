Lob des Zweifels: Ehrlich-Preis für Proteinforscher

Lehrmeinungen anzuzweifeln ist eine wichtige Voraussetzung für neue wissenschaftliche Erkenntnisse: Nur weil sie Experimenten nicht blind vertrauten, konnten die Preisträger des Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preises Neues entdecken, sagte der Vorsitzende des Stiftungsrates, Thomas Boehm, in Frankfurt.

Am Donnerstagabend sollten Franz-Ulrich Hartl und Arthur Horwich die mit 120 000 Euro dotierte Ehrung in der Paulskirche überreicht bekommen. Dorothee Dormann (42) sollte den mit 60 000 Euro dotierten Nachwuchspreis erhalten. Hartl ist Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie in München, Horwich forscht an der Yale School of Medicine in den USA, Dormann ist an der Ludwig-Maximilians-Universität München tätig.

Hartl und Horwich beschäftigen sich mit der Frage, wie sich Proteinketten falten. Im Reagenzglas gelang das ohne fremde Hilfe, aber sie zweifelten daran, „ob das die ganze Wahrheit ist“, sagte Boehm. Sie entdeckten in der Zelle kleine Falt-Maschinen. Sie spielen eine Rolle bei der Entstehung neurodegenerativer Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson.

