Lkw verliert 400 Liter Diesel auf Parkplatz der Autobahn 93

Rund 400 Liter Diesel sind aus dem Tank eines Lastwagens nach einem Unfall auf der A93 am Donnerstagmorgen ausgelaufen. Der 45 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs verlor bei Thierstein in Oberfranken die Kontrolle über sein Gespann und krachte in die Mittelschutzplanke, wie ein Polizeisprecher berichtete.

Danach sei der Mann noch etwa 30 Kilometer weitergefahren, ehe er am Parkplatz Bärenholz seinen Lkw abstellte. Erst dort bemerkte er den Angaben zufolge, dass bei dem Unfall der Tank seines Fahrzeugs aufgeschlitzt wurde. Der Kraftstoff floss auf den Parkplatz.

Auf der Autobahn selbst sei keine Verunreinigung der Fahrspuren festgestellt worden, sagte der Sprecher. Vermutlich habe der Mann die Geschwindigkeit seines Lastwagens nicht den winterlichen Straßenverhältnissen angepasst gehabt. Deshalb sei es wohl zu dem Unfall gekommen. Der Parkplatz musste für die Reinigung mehrere Stunden gesperrt werden.

© dpa-infocom, dpa:210408-99-124652/2