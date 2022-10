Lkw überrollt 71-jährigen Fahrradfahrer: Tödlich verletzt

Ein Lkw hat einen 71-Jährigen Radfahrer in Kempten (Allgäu) beim Abbiegen überrollt und tödlich verletzt. Der Senior sei am Montagnachmittag noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Abend mit. Seine Ehefrau war wenige Meter hinter ihm mit dem Fahrrad gefahren. Sie blieb unverletzt.

Der 71-Jährige war den Angaben zufolge auf der Lenzfrieder Straße unterwegs. Ein 64-jähriger Lkw-Fahrer fuhr auch auf der Lenzfrieder Straße in gleicher Richtung, als er an einer Kreuzung nach rechts abbog und den Senior mit der Fahrzeugfront anfuhr. Der Mann geriet dabei unter den Lkw. Der Fahrstreifen blieb während der Unfallaufnahme für etwa drei Stunden gesperrt.

