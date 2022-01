Ein Lastwagen ist am frühen Samstagmorgen von der Autobahn 9 abgekommen und in einen Graben gerutscht. Der Fahrer blieb unverletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach war der Lkw bei Schnaittach (Landkreis Nürnberger Land) vermutlich aufgrund des Schneefalls von der Straße abgekommen. Die A9 war wegen der Bergungsarbeiten am frühen Samstagmorgen voll gesperrt.

