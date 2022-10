Lkw-Reifen kracht in Windschutzscheibe: Mann schwer verletzt

Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 93 in Oberfranken durch den umherfliegenden Reifen eines Lastwagens schwer verletzt worden. Das Rad habe sich aus bisher ungeklärten Gründen vom Lkw gelöst, habe die Leitplanke überrollt und sei dann frontal in die Windschutzscheibe eines Autos gekracht, teilte die Polizei am Freitag mit. Anschließend sei der Reifen in der Böschung gelandet. Der 65-jährige Autofahrer erlitt schwere Verletzungen am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach dem Unfall am Donnerstag bei Schönwald (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) ermittelt nun die Polizei gegen den 27 Jahre alten Lkw-Fahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. An dem Auto entstand den Angaben zufolge ein Schaden von etwa 30.000 Euro.

