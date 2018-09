Lkw mit einer Tonne verbotener Pyrotechnik unterwegs

Mit 1000 Kilogramm verbotener Pyrotechnik ist ein Lkw-Fahrer am Samstag in der Oberpfalz aufgegriffen worden. Er sei aus Tschechien gekommen, teilte das Hauptzollamt Regensburg am Dienstag mit. Bei der Kontrolle nahe Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf) stießen die Beamten auf insgesamt eine Tonne Feuerwerkskörper der Kategorie 3. „Das ist schon eine Hausnummer“, sagte ein Behördensprecher. Und illegal: Denn nur zertifizierte Feuerwerker dürfen Pyrotechnik dieser Kategorie importieren. Gegen ein Sicherheitsgeld durfte der Lkw-Fahrer weiterfahren. Er wird sich wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verantworten müssen.

Einige Arbeit hatten am Wochenende auch die Grenzbeamten weiter nördlich. Mit insgesamt sechs Springmessern, zwei Elektroschockern, zehn Schlagringen und drei Flaschen Cannabisschnaps mit Marihuanadolde hatte sich eine Gruppe Baden-Württemberger in Tschechien eingedeckt. Die drei in Waldsassen (Landkreis Tirschenreuth) aufgegriffenen Männer wurden angezeigt.