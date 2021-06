Lkw-Fahrverbot auf Tiroler Autobahnen

Österreich hat ein Lkw-Fahrverbot auf den Tiroler Autobahnen an diesem Mittwoch erlassen. Grund ist der italienische Republikfeiertag. Um langen Lkw-Staus in Österreich vorzubeugen, sind Transitfahrten nach und über Italien in weitere Länder verboten. Die Verfügung gilt für die Inntalautobahn und die Brennerautobahn, das Verkehrsministerium in Wien hat diese im österreichischen Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Am Donnerstag gilt in Österreich wegen des Feiertags Fronleichnam ohnehin das übliche Feiertagsfahrverbot, so dass Lastwagen die beiden Tiroler Autobahnen zwei Tage lang nicht befahren dürfen. In einem Dominoeffekt werden deswegen in Bayern viele Lkw-Fahrer Parkplätze benötigen.

Ankündigung des Fahrverbots im Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich