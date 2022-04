Lkw-Fahrer wird bewusstlos: Aus Fahrzeug gerettet

Erst wurde er bewusstlos, dann wäre er beinahe in seinem Lastwagen verbrannt: Ersthelfer haben am Samstag in Oberfranken einem 42 Jahre alten Lastwagen-Fahrer das Leben gerettet. Der Mann verlor nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf der Autobahn 9 nahe Münchberg im Landkreis Hof während der Fahrt das Bewusstsein. Sein Sattelzug fuhr demnach zunächst in die Außenschutzplanke, wurde dann wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert und krachte dreimal in die Mittelschutzplanke. Dabei überhitzte ein Reifen des Fahrzeugs und geriet in Brand. Ersthelfer retteten zunächst den Mann, dann bekämpften sie mit einem Feuerlöscher den Brand.

Der 42-Jährige kam zwar wieder zu Bewusstsein, wurde aber dennoch ins Krankenhaus gebracht. Einen Einfluss von Alkohol oder Drogen konnte die Polizei eigenen Angaben nach ausschließen. Mutmaßlich war der Mann aus gesundheitlichen Gründen ohnmächtig geworden.

© dpa-infocom, dpa:220416-99-937457/3