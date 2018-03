Lkw-Fahrer stirbt nach Herzinfarkt am Lenkrad auf A9

Ein Lastwagenfahrer ist am Montagabend auf der Autobahn 9 ums Leben gekommen. Der 54-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei vermutlich einen Herzinfarkt, während er am Steuer saß. Der Lkw des bewusstlosen Fahrers kam nahe der Anschlussstelle Altmühltal bei Kinding (Landkreis Eichstätt) in Richtung München von der Fahrbahn ab und prallte gegen die mittlere Leitplanke. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt.