Lkw-Fahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß zweier Lastwagen

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Lkw ist in der Nacht zu Dienstag bei Tröstau (Kreis Wundsiedel) einer der Fahrer tödlich verletzt worden. Der zweite Lkw-Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Zunächst war unklar, wie es zu dem Unfall kam und ob Schnee eine Rolle spielte. Ein Sachverständiger war nach Angaben des Sprechers am Morgen unterwegs zur Unfallstelle auf der B303 zwischen Tröstau und Silberhaus. Die Bundesstraße wurde wegen des Unfalls gesperrt.

