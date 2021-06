Lkw-Fahrer schaut am Steuer Fernsehen

Am Steuer Fernsehen geschaut - aus diesem Grund hat die Polizei in Unterfranken einen Lkw-Fahrer angehalten. Auf der Autobahn 3 bei Waldaschaff (Landkreis Aschaffenburg) erwischten die Beamten am frühen Dienstagmorgen den Fernfahrer, der auf einem Laptop eine Fernsehsendung verfolgte, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten Zeugen die Polizei verständigt, weil sie den Mann während der Fahrt beim Fernsehen beobachtet hatten. Der Lasterfahrer musste wegen einer Ordnungswidrigkeit 130 Euro Sicherheitsleistung bezahlen, wie eine Sprecherin sagte.

