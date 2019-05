Lkw-Fahrer kracht in Stauende und stirbt

Ein Lkw-Fahrer ist auf der Autobahn 6 bei Feucht (Landkreis Nürnberger Land) auf ein Stauende aufgefahren und tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 47-Jährige in Richtung Amberg unterwegs, als er gegen den vor ihm stehenden Lkw krachte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der vordere Sattelzug in einen weiteren Lkw geschoben. Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die Unfallursache war zunächst unklar.

