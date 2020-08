Lkw-Fahrer in Oberfranken über 33 Stunden am Steuer

Mehr als 33 Stunden hat ein Lastwagenfahrer in Oberfranken am Steuer gesessen. „Ganz fit war der nimmer“, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. „Und er hat in dieser Zeit nur knapp anderthalb Stunden Pause gemacht.“ Neben dem 59-Jährigen muss nach der Kontrolle am Dienstag bei Wirsberg (Landkreis Kulmbach) auch seine Spedition eine Strafe im vierstelligen Bereich zahlen. Denn für jede Stunde, die die maximale Tageslenkzeit von 10 Stunden überschreitet, werden laut dem Sprecher 100 Euro fällig.