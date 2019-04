Lkw-Fahrer fährt in Gegenverkehr und stirbt

Beim Zusammenstoß zweier Lastwagen in Unterfranken ist ein 61-jähriger Fahrer zu Tode gekommen. Nach Polizeiangaben war der Mann aus Mecklenburg-Vorpommern am Montag auf einer Kreisstraße bei Fuchsstadt (Landkreis Bad Kissingen) in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Lastwagen aus Würzburg zusammenstoßen. Der 24-jährige Fahrer dieses Lastwagens wurde schwer verletzt und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der 61-Jährige starb am Unfallort. Warum er von seiner Fahrbahn abkam, ermitteln Polizei und ein Sachverständiger noch.