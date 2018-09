Lkw-Fahrer fährt frontal auf Baustellenfahrzeug

Ein junger Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 9 schwer verletzt worden. Der 28-Jährige war am späten Dienstagabend bei Bayreuth ungebremst in ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei am Fahrbahnrand gefahren, wie die Verkehrspolizei Bayreuth am Mittwoch mitteilte. Der Lkw-Fahrer wurde durch den Aufprall im Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Er wurde mit mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus gebracht.

Die A9 war in Folge des Unfalls mehr als vier Stunden bis drei Uhr am Mittwochmorgen gesperrt. Das Fahrzeug der Autobahnmeisterei mit Leuchtstreifen-Anhänger war zur Fahrbahnverengung vor einer Baustelle dort abgestellt worden.