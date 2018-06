Lkw-Fahrer beim Reifenwechseln von Transporter überrollt

- Ein Lastwagenfahrer ist beim Reifenwechseln auf der Autobahn 93 bei Altenstadt an der Waldnaab (Kreis Neustadt an der Waldnaab) von einem Transporter überrollt und schwer verletzt worden. Der 63-Jährige hatte seinen Sattelschlepper am Dienstag auf dem Pannenstreifen abgestellt und arbeitete an einem geplatzten Reifen auf der Fahrerseite, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer eines Transporters bemerkte das Pannenfahrzeug zu spät und streifte es. Der Transporter schlingerte am Lastwagen entlang und überrollte den Lkw-Fahrer. Beide Männer kamen verletzt in Krankenhäuser.