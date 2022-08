Lkw-Fahrer 21 Stunden lang am Steuer auf A70

Bei einem Lkw-Fahrer ist auf der Autobahn 70 eine deutliche Lenkzeitüberschreitung festgestellt worden - er fuhr an einem Tag rund 21 Stunden durch. Der 42-Jährige war am Donnerstag auf der A70 bei Werneck (Landkreis Schweinfurt) einer Kontrolle unterzogen worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Sein digitales Kontrollgerät wurde durch die Beamten ausgewertet und die Weiterfahrt im Anschluss untersagt. Der Fahrer musste sofort eine Ruhezeit von mindestens elf Stunden antreten. Von ihm wurde für das zu erwartende Bußgeld eine Sicherheitsleistung von 700 Euro einbehalten.

