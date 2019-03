Lkw-Fahrer übersieht Auto: Frau stirbt

Eine Autofahrerin ist bei einer Kollision mit einem Lkw in Niederbayern ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen übersah der 23-jährige Lastwagenfahrer am Dienstagmittag beim Linksabbiegen auf einer Straße in Aldersbach (Landkreis Passau) ein entgegenkommendes Auto, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagen prallte mit dem Auto zusammen, das dadurch in den Straßengraben geschleudert wurde. Die Fahrerin starb noch an der Unfallstelle. Der genaue Unfallhergang und die Ursache waren nach Polizeiangaben zunächst unklar.

Pressemitteilung der Polizei Niederbayern