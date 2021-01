Lkw erfasst Fußgänger auf A3: 55-Jähriger tot

Ein Fußgänger ist in der Nacht zu Donnerstag auf der Autobahn 3 im Landkreis Aschaffenburg von einem Lkw erfasst und getötet worden. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Wieso der 55-Jährige zu Fuß auf der Fahrbahn kurz vor der Anschlussstelle Hösbach unterwegs war, blieb zunächst unklar, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Der 24 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahn war im Bereich der Unfallstelle in Richtung Frankfurt am Main für etwa zwei Stunden gesperrt.